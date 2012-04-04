На питання про джип за $200 тисяч Герман обіцяє відповісти, коли прийде час

Радник Президента України Ганна Герман відмовилася відповідати на запитання про автомобіль «Мерседес G 500», на якому вона разом зі своїм сином приїхала на з'їзд Партії регіонів, але власником якого є її колишній радник.

«Що б я тут не сказала - ви мені не повірите. Тому я залишу це питання без відповіді. Вона буде, коли прийде час. Скажу лише одне - ніхто не порушував жоден закон», - сказала Г.Герман в інтерв'ю газеті «День» (№ 59 від 4 квітня).

За словами Г.Герман, чорні технології, якими її багато років намагаються вибити з колії, - це сізіфова праця. Вона зазначила, що не боїться «ні чорних піарів, ні вищих судів».

Г.Герман також підтвердила, що її син Микола працює помічником народного депутата Юрія Болдирєва. «З недавніх пір він дійсно там працює. Це правильне рішення, яке син прийняв після певних висловів колеги Болдирєва. Сподіватимемося, що завдяки старанням свого помічника Юрій змінить своє ставлення до галичан», - додала Г.Герман.

Як повідомлялося, Ю.Болдирєв назвав Галичину «наростом на тілі України».