У родини Ющенка хочуть відібрати землю в центрі Києва

Вчора КМДА оприлюднила список з 85 ділянок загальною площею близько 2 тис. га, які повернули у власність міста. Серед них скандальне будівництво на території Олександрівської лікарні, де кияни кидалися під КамАЗи, ділянки на Андріївському узвозі, Жуковому острові та біля Конча-Заспи. У четвер обіцяють повернути ділянку і на Пейзажній алеї.

Як повідомляє «Сегодня», влада обіцяє продати землю на аукціоні або ж засадити деревами.

Компанія «Житлобуд», яка будувала висотку біля Олександрівської лікарні, від землі відмовилася добровільно. Правда, за словами одного з активістів-захисників Вадима Березовського, компанія продовжує судитися за цю ділянку.«Був суд, і представники« Житлобуду »доводили, що вони витратили гроші на будівництво, тому мають право на ділянку. Київська прокуратура відстояла нас, але компанія тепер подала апеляцію. Так що вони ведуть боротьбу », - розповів нам Березовський. Вчора в компанії коментувати ситуацію відмовилися.

Хочуть забрати і ділянку на Андріївському узвозі, яку колись виділили компанії «Сула» під будівництво 5-поверхового будинку з галереєю мистецтв, рестораном і віп-апартаментами. За компанією стоїть брат екс-президента Віктора Ющенка - народний депутат Петро Ющенко. «Уже кілька років там ніхто нічого не робить, стоїть страшний паркан. А вони просять оренду ще на 7 років, тому що шукають інвестора », - каже заступник голови КМДА Михайло Кучук.

Помічник Петра Ющенка нам повідомила, що вперше чує про те, що ділянку будуть забирати. «Ми не знаємо, а ви вже знаєте. Все, що там заплановано, буде побудовано », - сказала помічник.

За рішенням суду повернули кілька скандальних ділянок на Жуковому. Вони виділялися нібито для житлового кооперативу, але фактично землю давали підставним особам, серед яких були студенти, що продали своє право на землю або навіть не знали, що стали землевласниками. Всі ці сотки переходили в одні руки і потім продавалися. У кулуарах мерії фактичних власників пов'язували з депутатами Київради, хоча офіційно поки цього не підтвердили. У КМДА кажуть, що борються за кожну ділянку. «У деяких випадках ми просто розриваємо договір оренди і ніхто претензій не має, в інших - доводиться судитися. Ми виграємо суд, а вони подають апеляцію, і справа повертається назад », - говорить Кучук.

У четвер на сесії Київради депутати збираються скасувати скандальне виділення землі на Пейзажній алеї. Нагадаємо, там збирався будувати елітний будинок МЗС, але тепер тут виріс улюблений киянами сквер з котами і лавками.Влада обіцяє дати дипломатам іншу ділянку, але поки їх ніщо інше не влаштовує.