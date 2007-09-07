Мороз побачив, хто диригує достроковими виборами

Олександр Мороз називає дострокові парламентські вибори "політичною авантюрою", яка "добре диригується з-за кордону".

Про це голова Верховної Ради України V скликання заявив на зустрічі з викладачами і студентами Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського у четвер під час робочої поїздки до Вінницької області.

Торкаючись політичної ситуації О.Мороз висловив переконання, що дострокові парламентські вибори є «політичною авантюрою, яка не несе ніякої користі суспільству». «Ця кампанія здійснюється не лише вітчизняними політиками, але й добре диригується з-за кордону», - заявив Голова Верховної Ради України.

Як зазначає прес-служба Верховної Ради, О.Мороз наголосив на необхідності завершення другого етапу політичної реформи, запровадження в Україні європейської моделі управління, здійснення адміністративно-територіальної реформи, вдосконалення системи фінансових відносин між центром та регіонами. На його переконання, демократизація відносин у державному управлінні є необхідною. «Це відкриває перспективу для України, для її регіонів, для кожної людини», - зазначив О.Мороз.