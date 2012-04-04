Україна і Росія вирішили, звідки почнуть ділити землі

Перший розподільний знак буде встановлено на території Синьківської сільради Чернігівської області, де сходяться лінії українського, російського та білоруського кордонів.

Про це повідомляє Державне агентство земельних ресурсів України.

За інформацією агентства, це місце було чітко визначено під час виїзного засідання робочої групи по демаркації державного кордону між Україною та Російською Федерацією. В засіданні взяли участь заступник голови Держземагентства України Микола Калюжний та начальник Головного управління Держкомзему у Чернігівській області В’ячеслав Швед.

На сьогодні за рахунок коштів Державного бюджету укладено договори з Чернігівським інститутом землеустрою на виконання робіт по демаркації державного кордону між Україною та Російською Федерацією. У минулому році на ці роботи було виділено 470 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, в грудні минулого року делегації України і Росії затвердили план робіт з демаркації кордону на 2012 рік. У МЗС РФ розраховують, що практична демаркаційна робота на місцевості на українсько-російському кордоні розпочнеться навесні-влітку 2012 року.