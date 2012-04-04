Тюремники визначились, де дообстежувати Луценка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, сьогодні до СІЗО прибула комісія лікарів для проведення медичного огляду колишнього міністра та визначення можливості проведення контрольного обстеження стану його здоров’я за межами пенітенціарної установи. Загальний стан здоров’я ув’язненого визначено як задовільний.

Водночас, на прохання Ю.Луценка, комісією МОЗ було прийнято рішення провести медичне дообстеження стану його здоров’я на базі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Як повідомлялось раніше, усі рекомендації фахівців МОЗ щодо стану здоров’я Ю.Луценка виконуються, призначене лікування він отримує у повному обсязі, зазначили у прес-службі ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко з грудня 2010 року утримується в Лук’янівському СІЗО. Він тривалий час голодував на знак протесту проти рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення. Після голодування стан здоров'я Ю.Луценка погіршився, зокрема у нього хвора печінка і підшлункова залоза. Лікарі діагностували у екс-міністра функціональний гепатит.

Сьогодні, 4 квітня, Ю.Луценко направив на ім’я в.о. начальника СІЗО Євгена Домбровського заяву, в якій просить про повторне діагностування шлункового тракту, печінки та підшлункової залози та закріплення за ним юридично відповідального лікаря

Також екс-міністр висловив обурення «неправдивими повідомленнями» Державної пенітенціарної служби України про стан його здоров’я. Він заявив, що жодного лікування, крім пігулок валеріани та креону, не отримує.