У Чорновола є шпигуни в блоці Тимошенко

Депутат Верховної Ради 5 скликання Тарас Чорновіл заявляє, що ще кілька тижнів тому знав про плани Блоку Юлії Тимошенко здійснити Донецькій області провокацію з нападом на активістів БЮТ. Про це Т. Чорновіл сказав сьогодні на прес-конференції в штабі Партії регіонів в Донецьку.

"Приблизно три тижні тому надійшли матеріали про те, що в Донецькій області Блоком Юлії Тимошенко готуються певні провокації. Причому, опис цих провокацій, за тими даними, які нам прийшли, був достатньо точно. Ця провокація готувалася приблизно місяць тому, на неї був виписаний кошторис, в якому також був пукт "оплата потерпілим", - розповів Т. Чорновіл.

При цьому він підкреслив, що ця провокація повинна була показати, як "донецькі бандити б`ють передову українську молодь".

На запитання журналістів, чи може Т. Чорновіл назвати суму, яка вказувалась в названому ним "кошторисі", він відповів: "Я не можу назвати суму, мені продиктували цю інформацію по телефону мої хороші друзі, які сьогодні в Блоці Юлії Тимошенко не на самих високих постах, але це мої старі хороші друзі. Колись ми разом брали активну участь в акціях опозиції "Україна без Кучми". Вони самі опинилися не в своїй тарілці, і тому іноді звідти я одержую інформацію".

"Вони мені процитували окремі пункти документа. Ці люди мені неправду б не сказали. Про суму я не питав", - додав Т. Чорновіл.

На запитання кореспондента "Острова", чи припускає Т. Чорновіл, що подібні "старі хороші друзі" можуть діяти і в таборі Партії регіонів, він відповів, що "звичайно, припускаю".

Остров