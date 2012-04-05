Німецькі лікарі оцінять VIP-палату Тимошенко наступного тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр Дикусаров.

«Сьогодні ми отримали підтвердження від німецької сторони стосовно того, що німецькі лікарі зможуть підкорегувати свої внутрішні графіки і прибути до України наступного тижня», - сказав О.Дикусаров.

Він запевнив, що МЗС України та інші відомства надаватимуть сприяння німецьким лікарям.

О.Дикусаров нагадав, що за дорученням МЗС України Посольство України в Німеччині передало запрошення української сторони керівництву та лікарям німецької клініки «Шаріте» приїхати до України.

За словами О.Дикусарова, запрошення було прийняте німецькими лікарями.

«Ми сподіваємось, що німецькі лікарі зможуть невідкладно прибути в Україну. Оперативне вирішення цього питання дозволить у максимально стислі терміни розпочати рекомендоване лікарями обстеження та лікуванні Юлії Тимошенко у спеціалізованому медичному закладі поза межами Качанівської колонії», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр-міністр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її медичний огляд, та після консультацій із захисниками.

«Для того, щоб визначитися, в яку саме лікарню вона буде госпіталізовуватися, вона очікує приїзду німецьких фахівців», - сказала Р.Моісеєнко.

4 квітня МЗС запросило до України німецьких лікарів оцінити медзаклад, куди планується направити Ю.Тимошенко.