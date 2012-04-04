Для Тимошенко підготували VIP-палату з душем, плазмою і кухнею
Центральна клінічна лікарня «Укрзалізниці» у Харкові повністю готова для прийому на лікування Юлії Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник спільної міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко під час перебування в ЦКБ, де журналістам продемонстрували підготовлену для Ю.Тимошенко палату.
Спеціально для Ю.Тимошенко виділено окремий блок на 9-му поверсі лікарні. В палаті для екс-прем’єра стоять ліжко, шафа, стіл зі стільцем, на стіні - плазмовий телевізор. Поруч з палатою розташована кімната для побачень з адвокатом, у якій стоять стіл і кушетка, окремо - кухня (стіл, холодильник, мийка), а також окремо - душова кімната. У самій палаті не встановлені камери для відеоспостереження, але вони є в коридорах, оскільки у лікарні діють відповідні правила, пояснив головний лікар ЦКЛ Михайло Афанасьєв.
У палаті встановлена кнопка виклику медперсоналу, а також дистанційна кнопка виклику, за допомогою якої пацієнт може сигналізувати з будь-якого місця перебування.
На всіх вікнах у цьому спеціальному блоці встановлені грати. Якщо Ю.Тимошеко погодиться на лікування, то до її дверей у блоці буде виставлена охорона, це будуть жінки з числа співробітників Качанівської колонії, поінформував в.о. начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген Бараш.
За словами М.Афанасьєва, відділення ЦКЛ було відремонтоване в серпні 2011 року. Напередодні тут частково зробили ремонт.
Відповідаючи на запитання журналістів, Р.Моісеєнко зазначила, що лікування Ю.Тимошенко в ЦКЛ «Укрзалізниці» не розпочнеться без згоди засудженої. Вона також додала, що німецькі лікарі з клініки «Шаріте» офіційно не зверталися до МОЗ України з проханням оглянути лікарню в Харкові чи брати участь у лікуванні Ю.Тимошенко. У разі отримання від німецьких лікарів відповідних документів, їм буде надана така можливість, сказала перший заступник міністра.
На запитання, чи можуть лікарі поправити здоров’я Ю.Тимошенко до початку судових засідань у справі ЄЕСУ, який має розпочатися в Харкові за два тижні, М.Афанасьєв сказав, що йому складно відповісти, оскільки фахівці ЦКЛ ще не мали можливості оглянути Ю.Тимошенко. За його словами, в ході лікування пацієнти клініки іноді відчувають поліпшення здоров’я вже за 3-5 днів, але кожен випадок індивідуальний. При цьому одним із важливих моментів головний лікар назвав проведення курсу лікувальної фізкультури.