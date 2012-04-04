Для Тимошенко підготували VIP-палату з душем, плазмою і кухнею

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила перший заступник міністра охорони здоров’я України, керівник спільної міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко під час перебування в ЦКБ, де журналістам продемонстрували підготовлену для Ю.Тимошенко палату.

Спеціально для Ю.Тимошенко виділено окремий блок на 9-му поверсі лікарні. В палаті для екс-прем’єра стоять ліжко, шафа, стіл зі стільцем, на стіні - плазмовий телевізор. Поруч з палатою розташована кімната для побачень з адвокатом, у якій стоять стіл і кушетка, окремо - кухня (стіл, холодильник, мийка), а також окремо - душова кімната. У самій палаті не встановлені камери для відеоспостереження, але вони є в коридорах, оскільки у лікарні діють відповідні правила, пояснив головний лікар ЦКЛ Михайло Афанасьєв.

У палаті встановлена кнопка виклику медперсоналу, а також дистанційна кнопка виклику, за допомогою якої пацієнт може сигналізувати з будь-якого місця перебування.

На всіх вікнах у цьому спеціальному блоці встановлені грати. Якщо Ю.Тимошеко погодиться на лікування, то до її дверей у блоці буде виставлена охорона, це будуть жінки з числа співробітників Качанівської колонії, поінформував в.о. начальника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Євген Бараш.

За словами М.Афанасьєва, відділення ЦКЛ було відремонтоване в серпні 2011 року. Напередодні тут частково зробили ремонт.

Відповідаючи на запитання журналістів, Р.Моісеєнко зазначила, що лікування Ю.Тимошенко в ЦКЛ «Укрзалізниці» не розпочнеться без згоди засудженої. Вона також додала, що німецькі лікарі з клініки «Шаріте» офіційно не зверталися до МОЗ України з проханням оглянути лікарню в Харкові чи брати участь у лікуванні Ю.Тимошенко. У разі отримання від німецьких лікарів відповідних документів, їм буде надана така можливість, сказала перший заступник міністра.

На запитання, чи можуть лікарі поправити здоров’я Ю.Тимошенко до початку судових засідань у справі ЄЕСУ, який має розпочатися в Харкові за два тижні, М.Афанасьєв сказав, що йому складно відповісти, оскільки фахівці ЦКЛ ще не мали можливості оглянути Ю.Тимошенко. За його словами, в ході лікування пацієнти клініки іноді відчувають поліпшення здоров’я вже за 3-5 днів, але кожен випадок індивідуальний. При цьому одним із важливих моментів головний лікар назвав проведення курсу лікувальної фізкультури.