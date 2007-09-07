Тимошенко радить Чорноволу зав`язати з наркотиками

Прес-служба БЮТ відреагувала на заяву Тараса ЧОРНОВОЛА про те, що він має "старих хороших друзів" у таборі БЮТ, від яких він отримує інформацію:

"Сьогодні один з «речників» Партії регіонів, коментуючи власні галюцинації стосовно якихось «провокацій БЮТ», повідомив, що він має «своїх людей» в штабі Блоку Юлії ТИМОШЕНКО. І вони, ці люди, нібито йому щось систематично повідомляють по телефону.

Зазначимо, що це вже не вперше, коли вказаний персонаж чує якісь голоси. З огляду на це, ми повідомляємо, що до голосів, які чуються Тарасові з телефонної слухавки чи просто з повітря, штаб Блоку Юлії ТИМОШЕНКО не має жодного відношення. Очевидно, причина появи такого феномену криється в чомусь іншому.

Тому хочеться дати пораду народному депутату від ПР. Тарасе, якщо в твоєму житті все прекрасно, життя поліпшується, рейтинг рідної політичної сили стрімко зростає, а з власного мобільного телефону періодично чуються бадьорі голоси, у тебе лише один вихід – СКАЖИ НАРКОТИКАМ – «НІ!», - зазначається у повідомленні прес-служби БЮТ.