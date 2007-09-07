Янукович пропонує керівникам Дніпропетровщини співпрацювати

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні у Дніпропетровську під час наради з питань розвитку Дніпропетровщини запропонував керівництву Дніпропетровщини укласти угоду про співпрацю між КМУ та областю.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прем’єр-міністра, Дніпропетровщина має взяти приклад з Львівської області, де під час вчорашньої поїздки В.ЯНУКОВИЧА, було підписано перший протокол угоди між урядом та Львівською областю.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що найближчим часом така угода буде укладена з Донецькою областю, а далі з іншими регіонами.

За словами прем’єр-міністра, угоди про співпрацю між КМУ та регіонами України сприятимуть створенню ефективного механізму взаємодії усіх гілок влади. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що для нього є принциповим «не тягнути ковдру на одну якусь область, а тягнути ковдру на всю країну».