Турчинов каже, що ГПУ займається чорним піаром проти опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він заявив, коментуючи заяву Генерального прокурора України Віктора Пшонки про незаконність закриття справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко у 2005 році.

«Замість того, щоб боротися із злочинністю, Генеральна прокуратура всупереч законам і Конституції продовжує переслідувати політичних опонентів режиму», - заявив О.Турчинов.

Він наголосив, що його здивувала теза В.Пшонки щодо доручення тодішнього Президента України Віктора Ющенка члену Партії регіонів, екс-прокурору Святославу Піскуну закрити справу щодо Ю.Тимошенко. «По-перше, мабуть, вся країна знає, які стосунки були між Ющенком і Тимошенко, і ні в кого немає сумнівів, що Ющенко ніколи не підтримував Юлію Володимирівну», - зазначив О.Турчинов.

«З іншого боку, генпрокурор не розповів, хто телефонував або хто тиснув на суддів двох палат Верховного Суду? Це понад 50 осіб, які теж приймали рішення щодо законності закриття справ проти Ю.Тимошенко», - сказав О.Турчинов.

Він констатував, що останнім часом ГПУ «перетворилась на агітаційну бригаду, яка займається виключно брудним чорним піаром щодо опонентів влади». О.Турчинов також додав, що у ГПУ «вже забули, коли останній раз займались іншими конституційними завданнями, які стоять перед цим органом».

Як повідомлялося, генеральний прокурор В.Пшонка сьогодні заявив, що колишній генеральний прокурор С.Піскун закрив кримінальні справи проти Ю.Тимошенко, які стосувалися розслідування діяльності компанії ЄЕСУ, на прохання тодішнього Президента України В.Ющенка.