Балога: Енергоблоки всіх українських АЕС на 65% своє відпрацювали

Про це виданню "Дзеркало тижня. Україна" заявив міністр надзвичайних ситуацій Віктор Балога.

Він пояснив, що всю пожежну автоматику, встановлену на АЕС, проектували і монтували за радянської влади. Фізично, і тим більше морально, це обладнання вичерпалося. Його вже давно не виробляють, отже, міняти чи лагодити нічим. Крім того, ця техніка не сертифікована за українським законодавством і тому не може застосовуватися на АЕС.

"Висновок: подальша експлуатація систем пожежної автоматики не гарантує безпеку діючих енергоблоків. Це – об’єктивна реальність, замовчувати чи ігнорувати яку безвідповідально і межує зі злочином", підкреслив В.Балога, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

За словами міністра, компанія «Енергоатом» викреслила протипожежні заходи на атомних електростанціях із переліку пріоритетних.

"Причина проста, як амеба: немає грошей. Це можна зрозуміти, однак суть питання не міняється. Терміни виконання протипожежних робіт зривалися, і не раз. На них виділялися копійки, які залишалися від фінансування пріоритетів", - сказав В.Балога.

Міністр зазначив, що Державна інспекція техногенної безпеки, яка підпорядкована МНС, у цій ситуації практично безсила.

"За законом, Держтехногенбезпеки не може заборонити експлуатацію енергоблоку, на якому не дотримуються протипожежні норми. Ні струм вимкнути, ні опломбувати, ні опечатати – все заборонено через ризик аварії. Це ж не склад картонної тари, а працююча ядерна установка", - підкреслив він.

В.Балога зауважив, що всі 15 діючих енергоблоків на випадок пожежі у тій чи іншій мірі залишаються вразливими.

"Реконструкція існуючих і монтаж нових систем гасіння або виконується частково, або відкладається з року в рік. Цей суворий висновок – не привід для паніки, але серйозна підстава нарощувати оснащення АЕС сучасним устаткуванням проти вогню", - наголосив він.

Крім того, за словами міністра, з необхідної кількості споруд для цивільного захисту населення, яке мешкає навколо станцій, є близько половини. З них лише третина готова до використання за призначенням у разі аварії на АЕС. Є проблеми і на випадок, коли виникне необхідність в санітарній обробці при викиді радіації, і зі створенням достатніх запасів засобів дезактивації.

"Можу компетентно запевнити, що на випадок виникнення надзвичайної ситуації на АЕС будуть задіяні всі сили для порятунку людей. І це будуть ресурси не тільки МНС, а й інших відомств і органів влади", - сказав В.Балога.