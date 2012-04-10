Уряд пропонує додати до бюджету 33 мільярди на соціальні видатки

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР Володимир Литвин повідомив сьогодні на засіданні парламенту.

«Сьогодні надійшов проект закону від Кабміну про внесення змін до державного бюджету України, де пропонується додати до державного бюджету на соціальні видатки 33 млрд 300 млн. грн», - зазначив В.Литвин.

В.Литвин звернувся до профільного парламентського комітету, щоб той розглянув даний законопроект і підготував відповідні пропозиції Верховній Раді.

За словами В.Литвина, важливо, щоб даний законопроект розглядався разом із проектами законів з цього приводу, які внесені народними депутатами України.

В.Литвин наголосив на тому, що необхідно «вийти на прийнятне, зрозуміле і потрібне людям рішення».