В.о. начальника Лук'янівського СІЗО відсторонили

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прокурор м. Києва Анатолій Мельник.

«Після виходу в ефір 2 квітня передачі на ТВі (у якій розповідалося про умови тримання заарештованих та зловживання персоналу – УНІАН) за дорученням генерального прокурора відразу прокуратура міста Києва розпочала перевірку за всіма фактами, що там викладені… За моєю вказівкою керівництву пенітенціарної служби у Києві та Київській області сьогодні відсторонено керівника СІЗО від виконання службових обов’язків на період перевірки», - сказав А.Мельник.

Він зауважив, що перевірка триватиме до 13 квітня. і за її результатами столична прокуратура визначатиметься, чи порушувати кримінальну справу.

За словами прокурора Києва, на даний час триває активна перевірка Лук’янівського СІЗО спеціально створеною групою слідчих, зокрема вони опитують всіх осіб, які утримуються в СІЗО, осіб, які відправлені в колонію для відбування покарання, а також осіб, звільнених з-під варти, а отже, не залежать від персоналу СІЗО. Після перевірки «буде прийнято рішення щодо працівників і керівництва СІЗО».

А.Мельник запевнив, що перевірка поводиться об’єктивно. «Напевно, я можу гарантувати об’єктивність проведення перевірки і об’єктивність прийняття рішення», - зазначив він.

При цьому А.Мельник зауважив, що Київській слідчий ізолятор був предметом постійного нагляду з боку прокуратури як у минулому році, так і в цьому, зокрема, органи прокуратури неодноразово готували і направляли відповідні листи на адресу як керівництва СІЗО, так і керівництва Державної пенітенціарної служби щодо створення належних умов утримання заарештованих та притягнення до відповідальності працівників СІЗО за фактами зловживань.

Також прокурор запевнив, що стосовно журналіста ТВі Костянтина Усова, який був автором резонансного сюжету про Лук’янівське СІЗО, прокуратурою Києва перевірка не проводилася і не проводиться. А.Мельник уточнив, що журналіста лише запрошували до прокуратури і просили повідомити, чи знає він ще про якісь факти зловживань з боку працівників СІЗО, крім тих, що викладені у сюжеті.