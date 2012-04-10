Верховна Рада проголосувала за 6 із 614 статей КПК

Верховна Рада України проголосувала за 6 із 614 статей Кримінального процесуального кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ВР підтримала в другому читанні статтю 1 - кримінальне процесуальне законодавство України; статтю 2 - завдання кримінального судочинства; статтю 3 - визначення основних термінів Кодексу; статтю 4 – дія Кодексу у просторі; статтю 5 – дія Кодексу в часі; статтю 6 – дія Кодексу за колом осіб.

На ранковому засіданні було розглянуто лише 180 із 3 тис. 716 поправок до КПК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні засідання ВР продовжено до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Кримінальний процесуальний кодекс розглядається в другому читанні.