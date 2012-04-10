Янукович дозволив возити пасажирів без ліцензії

Закон виключає необхідність отримання ліцензії на здійснення перевезень пасажирів і вантажів і визначає перелік дозвільних документів і ліцензійних карток, необхідних для здійснення автомобільних перевезень пасажирів і вантажів.

Крім того, закон зобов'язує власників транспортних засобів, які здійснюють міжнародні автоперевезення, встановлювати контрольні пристрої - тахографи, і забороняє перевезення з третьої країни і (або) в третю країну нерезидентами України без отримання відповідних дозволів.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада України ухвалила цей закон в новій редакції з пропозиціями Президента.

Попередній закон був прийнятий Верховною Радою України 12 січня 2012 року, однак глава держави його заветував.

У новій редакції закону враховані пропозиції Президента України щодо внесення відповідних змін до законів "Про дорожній рух" та "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", які уточнюють їх положення стосовно обов'язкової наявності ліцензійної картки при здійсненні перевезень автомобільним транспортом лише небезпечних вантажів.

Врахована також пропозиція Президента щодо зміни назви центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту на "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту".