Тимошенко відвідає Керч на день міста

Про це повідомляє прес-служба осередку в АРК

Наступного тижня заплановано візит лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО до Криму. Як повідомили УНІАН в прес-службі Кримської республіканської організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина», лідер БЮТ 15 серпня відвідає Керч. Ю.ТИМОШЕНКО в день міста-героя Керч проведе святковий мітинг. Крім того, за інформацією прес-служби кримської "Батьківщини", керівник БЮТ планує взяти участь в урочистому спуску на воду судна.

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