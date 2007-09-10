Тимошенко боротиметься з бульйоном

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко обіцяє після своєї перемоги на виборах віддати опозиції в особі Віктора Януковича достатні повноваження для контролю за владою

"Опозиція в парламенті, яка буде складатися з Віктора Януковича і його команди, буде мати достатні повноваження для контролю за владою", - сказала Тимошенко, виступаючи перед іноземними інвесторами в Києві

За її словами, опозиція матиме право формувати Рахункову палату.

"Ми дамо опозиції право формувати 15 контрольних комітетів парламенту і розширимо їх повноваження до тих меж, які вони готові прийняти", - додала Тимошенко.

"І ми дамо їм можливість притягати до відповідальності тих чиновників, які займаються корупцією", - додала Тимошенко.

Вона висловила сподівання, що помаранчеві сили зможуть набрати більшість у парламенті.

"Наш уряд буде найкращим в історії України", - заявила Тимошенко.

"Наша команда сформує професійний уряд, де міністрами будуть не політики, які інколи не мають відповідної освіти, а будуть професійні менеджери високого рівня, які не пов’язані з великими бізнес-групами України", - додала вона

Тимошенко пообіцяла на посаді прем’єра скасувати нормативні акти, які створюють передумови для корупції.

"Ми будемо з’ясовувати, які постанови створюють корупційний бульйон в Україні", - пообіцяла лідер БЮТ.

Українська правда