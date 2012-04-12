Депутат: Євгенія Тимошенко може продовжувати захист матері

Про це в коментарі "Українській правді" заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Володимир Пилипенко.

«Всі громадські захисники, всі родичі, які зараз здійснюють захист у кримінальних процесах, зокрема й ті люди, про яких ви говорите (Євгенія Тимошенко і Сергій Власенко), матимуть можливість продовжувати захист», - заявив він.

«Навіть після ухвалення цього кодексу, а він набуде чинності за півроку, все нові родичі та громадські захисники в цій справі зможуть здійснювати захист хоч десять років», - сказав В.Пилипенко.

Разом з тим, депутат нагадав, що через рік після набуття чинності кодексу буде сформовано реєстр адвокатів.

«Це робиться на вимогу європейських експертів. Вона базується на тому, що і сторона звинувачення і сторона захисту повинні мати рівні права і обов'язки. Зараз проти прокурора за неправомірне виконання кодексу можна застосувати санкції, а проти адвоката – ні», - сказав В.Пилипенко.

«Після створення цього органу лише адвокати зможуть здійснювати захист, але зараз всі захисники зможуть захищати права своїх родичів і близьких осіб», - пояснив депутат.