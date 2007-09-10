Партія регіонів радить Луценку зазирнути в календар

Прес-служба Партії регіонів спростовує інформацію про те, що сьогодні на каналі УТ-1 нібито відбудуться політичні дебати між Юрієм Луценком і Раїсою Богатирьовою.

"Щоб прояснити ситуацію для ЗМІ і попередити подальшу плутанину в числах, яку вносить своїми коментарями Юрій Луценко, повідомляємо, що теледебати між Партією регіонів і Блоком «НУ-НС» на Першому національному телеканалі призначені на 24 вересня 2007 року.

Юрієві Луценку ми рекомендуємо частіше заглядати в календар, не намагатися робити «сенсацій» на порожньому місці і не вдаватися до дрібних провокацій, використовуючи для цього ЗМІ", - йде мова в повідомленні прес-служби Партії регіонів.

На підтвердження своєї заяви прес-служба надає скановану копію офіційного запрошення Першого національного телеканалу.