Янукович дозволив вишам розпоряджатися заробленими коштами

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, 12 квітня у Львові під час зустрічі Президента України з представниками інтелігенції ректори львівських вищих навчальних закладів звернулися до глави держави з проханням підписати закон про внесення змін до закону «Про здійснення державних закупівель» щодо спрощеної процедури закупівель товарів, робіт та послуг вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ.

За словами ректорів львівських вузів, їм стало відомо про те, що главі держави надійшли пропозиції ветувати цей закон.

Сьогодні В.Янукович підписав закон, що, зокрема, дає можливість вищим навчальним закладам використовувати на розвиток кошти, які вони заробляють, повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель», яким спрощено процедуру закупівель товарів, робіт та послуг вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами.

В законі закріплюється норма щодо незастосування процедури тендерної закупівлі до придбання (закупівлі) товарів, робіт та послуг за рахунок власних коштів вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами. Тобто, університетам надається можливість без тендерних обмежень використовувати власні надходження, зароблені самими університетами.