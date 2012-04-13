Німецькі медики готові прийняти Тимошенко на лікування в «Шаріте»

15:54, 13 квітня 2012
Політика
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Голова правління клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпл має намір відвідати Тимошенко в Качанівській колонії.

Клініка ”Шаріте”

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Харкові .

«Ми завжди готові прийняти її для лікування в нашій клініці», - сказав К.Айнхойпл, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, сьогодні німецькі лікарі спочатку відвідають клініку «Укрзалізниці», а потім збираються відвідати Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, як це обумовлено з українською стороною.

 

Лікарня ”Укрзалізниці” у Харкові, де МОЗ пропонує лікувати Тимошенко

К.Айнхойпл зазначив, що німецьких медиків попросили оглянути лікарню «Укрзалізниці», дати рекомендації і висловити свою позицію щодо лікування Ю.Тимошенко.

Він сказав, що сьогодні «ми, звичайно, не можемо зробити ніякої офіційної заяви. Спочатку все буде проаналізовано, узагальнено і повідомлено українській стороні».

Що стосується здоров’я Ю.Тимошенко, то повідомлення про це може бути зроблене лише після її згоди, додав голова правління німецької клініки.

 

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