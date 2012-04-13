Тейшейра: Янукович не виправдав покладених на нього надій

Про це посол ЄС сказав в інтерв'ю «Кореспонденту», опублікованому в сьогоднішньому номері, а також частково на сайті видання.

Дипломат відзначив, що В.Янукович сам створив багато надій навколо себе, заявивши про курс на реформи і про порядок, який він наведе, створивши вертикаль влади.

"І в нього повірили - як Україна, так і ЄС. Але, на жаль, він не виправдав надій", - сказав представник ЄС.

Ж.Тейшейра відзначив, що результатів боротьби з корупцією в Україні поки не видно. "Коли їх буде видно, я першим буду дуже радий заявити про них. Але на даний момент ситуація значно гірша, ніж була в той так званий хаотичний період після помаранчевої революції", - відзначив він.

Крім того, посол ЄС повідомив, що говорив з міністром економічного розвитку і торгівлі України Петром Порошенком про програму допомоги, яку може надати ЄС в проведенні реформ в Україні. Йдеться про 500 млн. євро.

За словами Ж.Тейшейри, поки про цю програму говорити складно. Так, за його словами, якщо говорити про адміністративну реформу, то європейська сторона готова виділити на її реалізацію 70 млн. євро, проте український парламент прийняв законопроект, який не дотримує європейські стандарти у цій сфері.

"Дізнавшись про це, я зустрівся з міністром юстиції Олександром Лавриновичем: мовляв, як же так? Він мені відповів: "В Україні закони приймаються парламентом". Звичайно, вони (закони) у кожній країні приймаються парламентом. Але питання в тому, чи готова Україна приймати закони, наслідуючи практику ЄС, або вона гнутиме свою лінію?", - відзначив посол Євросоюзу.

Відповідаючи на запитання, наскільки ближче або далі стала Україна до ЄС після ув’язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко і екс-глави МВС Юрія Луценка, Ж.Тейшейра сказав, що "під час помаранчевого правління було більше свободи, більше демократії, було більше довіри".

"У ті часи олігархи підтримували різних політичних гравців, тому було більше місця для плюралізму. Щодо законодавчої системи і реформ, було зроблено мало, але все ж програму допомоги ЄС можна було запускати", - пояснив він.