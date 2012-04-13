Єфремов обіцяє віддати гроші тому, хто знайде його мільярди
23:45, 13 квітня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов заявляє, що ніяких мільярдів не має і не займається бізнесом.
В Україні влада відокремлена від бізнесу
Вінзаявиввефірітелеканалу"Інтер": «Яособистоніякимбізнесом незаймаюся».
Щож«стосуєтьсяречейз приводумільярдівякихось,нувизнаєте, якщохтось меніпокаже,де єцімільярди,язнимзадоволеннямподілюся.Можунавіть зцієї трибунипідписатисяпід тим,що в мененемає підприємств.Якщовиумене їхзнайдете,яїхвамподарую", -додавО.Єфремов.
Вінтакож сказав, що коли бувгубернаторомобласті,«аце булодоситьдавно -в 1997році,адоцьогоядійснозаймавсябізнесом, - япередавакціїв управління,як це належитьза законом".
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