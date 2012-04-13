Єфремов обіцяє віддати гроші тому, хто знайде його мільярди

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов заявляє, що ніяких мільярдів не має і не займається бізнесом.

Вінзаявиввефірітелеканалу"Інтер": «Яособистоніякимбізнесом незаймаюся».



Щож«стосуєтьсяречейз приводумільярдівякихось,нувизнаєте, якщохтось меніпокаже,де єцімільярди,язнимзадоволеннямподілюся.Можунавіть зцієї трибунипідписатисяпід тим,що в мененемає підприємств.Якщовиумене їхзнайдете,яїхвамподарую", -додавО.Єфремов.



Вінтакож сказав, що коли бувгубернаторомобласті,«аце булодоситьдавно -в 1997році,адоцьогоядійснозаймавсябізнесом, - япередавакціїв управління,як це належитьза законом".

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