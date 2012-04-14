Німецькі лікарі узяли тайм-аут, щоб порадитися щодо клініки для Тимошенко
17:12, 14 квітня 2012Політика
1263 0
Перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко здивована позицією німецьких експертів, які оглянули лікарню «Укрзалізниці», де мають лікувати Тимошенко.
Раїса Моїсеєнко не розуміє позицію колег
Німецькі медики не озвучили зауважень до харківської клініки "Укрзалізниці", в якій планують лікувати Юлію Тимошенко. Про це заявила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко, передає 5 канал.
Вона наголосила, що їй незрозуміла позиція закордонних колег, які хочуть з кимось порадитися, перш ніж надати свої оцінки. Напередодні, німецькі лікарі повторно понад 4 години оглядали Тимошенко у Качанівській колонії. Висновки щодо її хвороби обіцяють підготувати за кілька днів. Утім уже зараз вважають, що стан екс-прем'єра не дозволяє їй брати участь у судовому процесі. Глава правління клініки "Шаріте" Карл Макс Айнхопл наголосив, що це питання є юридичним.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter