Німецькі лікарі узяли тайм-аут, щоб порадитися щодо клініки для Тимошенко

Німецькі медики не озвучили зауважень до харківської клініки "Укрзалізниці", в якій планують лікувати Юлію Тимошенко. Про це заявила перший заступник міністра охорони здоров'я Раїса Моїсеєнко, передає 5 канал.

Вона наголосила, що їй незрозуміла позиція закордонних колег, які хочуть з кимось порадитися, перш ніж надати свої оцінки. Напередодні, німецькі лікарі повторно понад 4 години оглядали Тимошенко у Качанівській колонії. Висновки щодо її хвороби обіцяють підготувати за кілька днів. Утім уже зараз вважають, що стан екс-прем'єра не дозволяє їй брати участь у судовому процесі. Глава правління клініки "Шаріте" Карл Макс Айнхопл наголосив, що це питання є юридичним.