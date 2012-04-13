Німецькі лікарі кажуть, що Тимошенко не може брати участі у суді

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні керівник німецької клініки «Шаріте» Карл Айнхойпл, відповідаючи на запитання журналістів на брифінгу в харківському аеропорту одразу після прильоту з Відня.

При цьому фахівець зазначив, що свій висновок він робить на підставі раніше проведеного обстеження Ю.Тимошенко, при першому відвідуванні засудженої в Качанівській колонії у лютому.

Як сказав К.Айнхойпл, якщо говорити про можливість відвідання судових засідань взагалі, «то стан здоров’я не дозволив би їй відвідувати засідання суду з точки зору німецького законодавства». «Ні, в суді Тимошенко не може бути присутньою», - наголосив К.Айнхойпл, зазначивши, що про нинішню ситуацію треба говорити окремо, «тому що ми бачилися з нею багато тижнів тому».

За його словами, про нинішній стан здоров’я Ю.Тимошенко можна буде говорити лише після нового обстеження, і які будуть рекомендації – це все попереду, «оскільки хвороба триває вже близько півроку».

Процес же лікування Ю.Тимошенко, з точки зору К.Айнхойпла, може тривати «на рівні кількох місяців».