Акімова заробила 300 тисяч і взяла матеріальну допомогу

Відповідні дані І.Акімова вказала у своїй податковій декларації за 2011 рік, оприлюдненій на офіційному сайті глави держави.

І.Акімова торік отримала 16286 грн матеріальної допомоги, 25 тис. грн страхових виплат.

Вона володіє земельною ділянкою площею 25400 кв. м, трьома квартирами площею 25, 57 і 84 кв. м та будинком площею 238 кв. м.

У користанні І.Акімової перебуває автомобіль Nissan Note 2008 року випуску.

На рахунках банківських та фінансових установ перший заступник глави АП має 530 тис. грн, 240 тис. грн з яких було покладено у 2011 році.