Видавництво сподівається добре заробити на книгах Януковича

Авторські права на 16 млн. грн у Президента викупило донецьке видавництво «Друкарня «Новий світ».

У друкарні, що купила права на книги Януковича, розповіли про вигоду договору з Президентом. Про це пише газета «Сегодня».

Як повідомлялося раніше, Віктор Янукович минулого року заробив 17 млн. 362 тисячі гривень. З цієї суми оплата його державної діяльності склала не більше 5%, основним же заробітком Президента виявився літературний. Як повідомила прес-служба глави держави, 16 млн. 449 тисяч він одержав за продаж авторських прав своїх творів.

Авторські права на 16 млн. грн у Президента викупило донецьке видавництво «Друкарня «Новий світ».

За повідомленням прес-служби, йдеться, по-перше, про право перевидання чотирьох вже виданих в Україні книг. По-друге, про книги, які Янукович планує написати в майбутньому. За неофіційною інформацією, пише газета, в найближчих планах Януковича — написання книги спогадів про події 2004—2005 років в Україні.

У світі відомі випадки, коли політики одержували великі гонорари за свої книги. Про них зокрема нагадав пан Семиноженко. Для України ж такі випадки – рідкість.

На думку заступника гендиректора із зовнішньої економічної діяльності ТОВ «Друкарня «Новий світ» Едуарда Вакуленка, цей договір дуже вигідний для видавництва. «Нам були передані майнові права автора, зокрема на використання творів, їх відтворення, переклад і переробку, будь-яке повторне видання українською та іноземною мовами», — сказав нам Вакуленко.

Правда, президент Української асоціації книговидавців і розповсюджувачів Олександр Афонін у вигідності цього контракту сумнівається: «Не знаю, якими повинні бути тиражі, щоб хоч би окупити цей гонорар. Для українського ринку він безпрецедентний. У нас найбільші гонорари одержують автори підручників — 20—30 тисяч гривень. Але політичні гонорари зовсім інші. Відомий випадок, коли фото Путіна купили за 200 тисяч євро. Думаю, тут ми також маємо справу з політичним гонораром».

Втім, політичний це гонорар чи ні, але довго у Президента він, за його словами, не затримається. Згідно з декларацією, з цих 16,4 млн. вже сплачено 2,8 млн. податків, а залишок, за словами Януковича, він віддасть на доброчинність.