Аваков заявив, що справу проти нього сфальсифікували підробивши його підпис

Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції, передають «Подробиці».

"Там два підписи, на двох актах. Один з них більш-менш поряд з моїм підписом. А інший - це неподобство. Ці підписи фальшиві. Я не міг підписати цього документу з багатьох причин" - заявив він.

"Мені відомо, що експерти інституту, які дивилися на ці підписи і мали зробити висновок, дали попередній висновок, що підписи не мої. Після чого їх було відсторонено, і запрошено іншого експерта, який сказав, що підпис мій, і все це було за кілька годин", - сказав А.Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.

31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук.

25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо). 12 квітня італійський суд звільнив А.Авакова.