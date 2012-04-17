Аваков заявив, що справу проти нього сфальсифікували підробивши його підпис
Екс-губернатор Харківщини Арсен Аваков стверджує, що не підписував держакти 55 гектарів землі біля селища Пісочин, через які щодо нього було порушено кримінальну справу.
Про це він заявив сьогодні під час інтернет-конференції, передають «Подробиці».
"Там два підписи, на двох актах. Один з них більш-менш поряд з моїм підписом. А інший - це неподобство. Ці підписи фальшиві. Я не міг підписати цього документу з багатьох причин" - заявив він.
"Мені відомо, що експерти інституту, які дивилися на ці підписи і мали зробити висновок, дали попередній висновок, що підписи не мої. Після чого їх було відсторонено, і запрошено іншого експерта, який сказав, що підпис мій, і все це було за кілька годин", - сказав А.Аваков.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн. грн.
31 січня 2012 року А.Авакова оголосили у міжнародний розшук.
25 березня А.Авакова було затримано в італійському місті Фрозіноне (регіон Лаціо). 12 квітня італійський суд звільнив А.Авакова.