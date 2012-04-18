Тимошенко подасть до суду на прокуратуру, МОЗ та окремих регіоналів

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко має намір звертатися до судів щодо захисту своєї честі та гідності у зв’язку із розповсюдженням представниками влади неправдивої інформації про неї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора під час брифінгу повідомив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

Він наголосив, що для «прикриття своїх незаконних дій представники Генеральної прокуратури України, Міністерства охорони здоров’я та окремі народні депутати від Партії регіонів розповсюджують брехливу інформацію щодо причетності Ю.Тимошенко до тих чи інших злочинів».

«Юлія Володимирівна повідомила через адвоката, що, навіть перебуваючи у в’язниці, вона буде звертатися до відповідних судів у тих країнах, де розповсюджується проти неї брехня, для захисту своєї честі та гідності», - сказав О.Турчинов.

Водночас він не конкретизував, про які саме звинувачення йдеться.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України звинуватила Ю.Тимошенко у причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня.