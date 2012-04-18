Янукович та Колесніков обговорили плани з будівництва нових автодоріг

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як зазначив Б.Колесніков після зустрічі з главою держави, йшлося про середньо- та довгострокове планування будівництва нових автодоріг у продовження основного маршруту від західного до східного кордону України.

За словами віце-прем’єр-міністра, йдеться про питання, що «потребує дуже скрупульозного та серйозного вивчення».

Крім того, Б.Колесніков доповів В.Януковичу про стан підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. «Президент поцікавився, чи все у нас у порядку, чи все встигаємо, чи все профінансовано», - сказав віце-прем’єр-міністр. Він нагадав, що питання підготовки національної інфраструктури до Євро-2012 детально обговорювалося 12 квітня під час робочої поїздки глави держави до Львова.