Круглий стіл «Хто приватизує українську ГТС?»

У вівторок, 24 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто приватизує українську ГТС?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: Аналіз стану україно-російських газових переговорів. Чи є закон про реформування НАК «Нафтогаз України» підготовчим кроком до приватизації української ГТС? Чи здатна Росія повністю забезпечити потреби Європи в газі? Чи настає переформатування європейського газового ринку? Наскільки Україна просунулася в пошуку альтернативи російському газу? Учасники круглого столу: 1. Олександр Гудима – народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду. 2. Інна Богословська – народний депутат України (Партія регіонів). 3. Іван Плачков – глава Наглядової ради ПАТ «Київенерго», екс-міністр палива і енергетики України. 4. Володимир Огризко – заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України. 5. Олександр Тодійчук – президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club». 6. Володимир Омельченко – в. о. директора енергетичних програм Центру Разумкова. 7. Юрій Корольчук – експерт Інституту енергетичних досліджень. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася! Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

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