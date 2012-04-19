Круглий стіл «Хто приватизує українську ГТС?»
У вівторок, 24 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто приватизує українську ГТС?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
Аналіз стану україно-російських газових переговорів.
Чи є закон про реформування НАК «Нафтогаз України» підготовчим кроком до приватизації української ГТС?
Чи здатна Росія повністю забезпечити потреби Європи в газі?
Чи настає переформатування європейського газового ринку?
Наскільки Україна просунулася в пошуку альтернативи російському газу?
Учасники круглого столу:
1. Олександр Гудима – народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду.
2. Інна Богословська – народний депутат України (Партія регіонів).
3. Іван Плачков – глава Наглядової ради ПАТ «Київенерго», екс-міністр палива і енергетики України.
4. Володимир Огризко – заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України.
5. Олександр Тодійчук – президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club».
6. Володимир Омельченко – в. о. директора енергетичних програм Центру Разумкова.
7. Юрій Корольчук – експерт Інституту енергетичних досліджень.
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