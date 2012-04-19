Круглий стіл «Хто приватизує українську ГТС?»

14:37, 19 квітня 2012
Політика
879 0

У вівторок, 24 квітня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Хто приватизує українську ГТС?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Аналіз стану україно-російських газових переговорів.

Чи є закон про реформування НАК «Нафтогаз України» підготовчим кроком до приватизації української ГТС?

Чи здатна Росія повністю забезпечити потреби Європи в газі?

Чи настає переформатування європейського газового ринку?

Наскільки Україна просунулася в пошуку альтернативи російському газу?

Учасники круглого столу:

1. Олександр Гудима – народний депутат України (БЮТ), міністр енергетики опозиційного уряду.

2. Інна Богословська – народний депутат України (Партія регіонів).

3. Іван Плачков – глава Наглядової ради ПАТ «Київенерго», екс-міністр палива і енергетики України.

4. Володимир Огризко – заступник голови політради партії «Наша Україна», екс-міністр закордонних справ України.

5. Олександр Тодійчук – президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club».

6. Володимир Омельченко – в. о. директора енергетичних програм Центру Разумкова.

7. Юрій Корольчук – експерт Інституту енергетичних досліджень.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася!

Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter