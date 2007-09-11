Черномирдін - Ющенку: розбирайтеся у себе, все вам хтось заважає, хтось винен

Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН відкидає звинувачення Президента України Віктора ЮЩЕНКА на адресу Росії в блокуванні розслідування справи про його отруєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, Україна не зверталася до російської сторони у зв`язку з наданням допомоги в розслідуванні цієї справи. «Не зверталися. Я не думаю, я б напевно знав, якби було таке звернення», - сказав він.

В.ЧЕРНОМИРДІН зазначив, що сьогодні вранці сам прочитав у газеті, що була подібна заява. «Хто звертався, до кого звертався - поняття не маю, я постійно знаходжуся тут, не раз зустрічався з Президентом і вперше почув (такі звинувачення – УНІАН)», - додав посол.

На його думку, в справі про отруєння В.ЮЩЕНКА має розбиратися сама Україна. «Нам що розслідувати? Розбирайтеся в себе, все вам хтось заважає, хтось винен», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА.

У свою чергу, В.САЦЮК у квітні цього року подав цивільний позов до В.ЮЩЕНКА з вимогою спростувати інформацію про те, що отруєння нинішнього глави держави відбулося в нього на дачі.

У червні цього року Шевченківський районний суд м. Києва не задовольнив вищезазначений позов В.САЦЮКА.

У інтерв`ю газеті “Таймс”, яке цитує сьогодні, 11 вересня, українська служба Бі-Бі-Сі, В.ЮЩЕНКО звинуватив Росію в блокуванні розслідування справи про його отруєння. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що Москва відмовляється співробітничати навіть після того, як він обговорив це питання безпосередньо з Президентом РФ В.ПУТІНИМ.

Газета нагадує, що Росія була єдиною державою, котра відмовилася надати українським слідчим зразки діоксину, який виробляється в її лабораторіях. Журнал зазначає, що російський генеральний прокурор проігнорував вимоги української сторони видати українських підозрюваних, які втекли до Росії.