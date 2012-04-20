Королевська ходила на Банкову звільняти Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, в акції взяли участь більш як 400 осіб. Учасники мітингу вибудували з картонних коробок символічну стіну висотою більше двох метрів, яка повністю перекрила проїжджу частину вулиці Банкової. На цій символічній стіні лідер партії «Україна – Вперед!» Н.Королевська, її перший заступник Євгеній Суслов та член політради партії Олексій Логвиненко червоною фарбою написали «Юлі – волю!».

За словами Н.Королевської, зібравши таку імпровізовану стіну, активісти партії продемонстрували, яким щитом відгородила себе влада від звичайних українських громадян.

«Сьогодні, коли розпочався черговий суд над нашим лідером – Юлією Тимошенко – ми разом прийшли саме туди, де приймаються рішення, ми прийшли до гаранта Конституції України. Ми вважаємо, що українська Конституція порушується, адже стаття 15 передбачає свободу політичних дій, а Ю.Тимошенко арештована саме з політичних мотивів. Тому ми прийшли сюди заявити свою політичну та громадянську позицію. Ця стіна – символ того, наскільки влада та Президент далекі від свого народу, політиків, демократії», – сказала вона.

Лідер партії «Україна – Вперед!» також повідомила, що партією було зібрано більш як 100 тисяч підписів під зверненням до ПАРЄ з проханням визнати Тимошенко та Луценка політв’язнями. Вона сказала, що Є.Суслов наступного тижня відвезе їх до ПАРЄ.