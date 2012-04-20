У Черновецького тепер немає ні дому, ні квартири, ні сім'ї

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на декларацію про доходи мера столиці за минулий рік.

«Незважаючи на відсутність на робочому місці, мер отримував по 18,5 тис. грн на місяць (222,6 тис. грн за рік), а дивіденди від банківських вкладів склали 35,4 тис. грн. Але найбільший дохід Л.Черновецького був від продажу майна – 9,96 млн грн, (ще 1,3 млн він заробив на оренді)», - зазначає видання.

Згідно з декларацією, у мера Києва більше немає ні квартири, ні будинку в Кіровограді, ні приміщення у Житомирі, які значилися у попередніх деклараціях.

Також не згадуються два будинки у Конча-Заспі.

Залишилась тільки земельна ділянка площею 1,5 тис. кв. м.

У гаражі у Л.Черновецького три автомобіля - 1979 року випуску («Чайка») і два автомобіля 2010 та 2008 років.

Також є плавзасіб 2008 року виробництва, а у графі «інші засоби пересування» значиться невідомий об'єкт теж 2008 року випуску.

Декларацію про доходи за 2011 рік Л.Черновецький заповнив 7 березня. Виходячи зі звіту мера, в нього немає членів сім'ї, зазначає газета.