Центральний штаб об’єднаної опозиції очолив Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференцій лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що «з сьогоднішнього дня Олександр Турчинов є головою центрального виборчого штабу об’єднаної опозиції на базі політичної партії «Батьківщина».

А.Яценюк зазначив, що цей штаб працюватиме над тим, щоб у новообраній Верховній Раді України об’єднана опозиція могла сформувати більшість.

«Я дійсно вважаю це історичним моментом того, що ми переступили через особисте і почали думати про державне, суспільне, громадське. І не тільки почали думати, але й зробимо все, що очікують від нас українці, що очікує від нас Україна», - наголосив А.Яценюк.