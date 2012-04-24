НТКУ стверджує, що не записувала інтерв’ю з сусідкою Тимошенко

Національна телекомпанія не планувала і не здійснювала такої зйомки не тільки останнім часом, а й раніше, повідомляє прес-служба Першого Національного.

У жодній програмі телеканалу від 24 квітня не було заплановано показ відповідного інтерв'ю.

Національна телекомпанія України просить ЗМІ України додати інформацію, викладену у цьому прес-релізі, до повідомлень про запис інтерв'ю у Качанівській колонії.

Перший Національний - загальнонаціональний телеканал. В ефірі з 1951 року. Технічне покриття телеканалу - 98% території України.