НТКУ стверджує, що не записувала інтерв’ю з сусідкою Тимошенко
17:13, 24 квітня 2012Політика
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Національна телекомпанія України спростовує інформацію ЗМІ про запис інтерв'ю із сокамерницею Юлії Тимошенко в Качанівській колонії.
Перший Національний не записував інтерв'ю з сусідкою Тимошенко
Національна телекомпанія не планувала і не здійснювала такої зйомки не тільки останнім часом, а й раніше, повідомляє прес-служба Першого Національного.
У жодній програмі телеканалу від 24 квітня не було заплановано показ відповідного інтерв'ю.
Національна телекомпанія України просить ЗМІ України додати інформацію, викладену у цьому прес-релізі, до повідомлень про запис інтерв'ю у Качанівській колонії.
Перший Національний - загальнонаціональний телеканал. В ефірі з 1951 року. Технічне покриття телеканалу - 98% території України.
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