Янукович розуміє, що для бізнесу потрібна мотивація

Для успішної розбудови національної економіки, розвитку її реального сектору владі необхідно створювати відповідні мотивації для підприємців, приділяти більшу увагу низці високотехнологічних галузей. Як повідомляє прес-служба глави держави, таке переконання висловив Президент України Віктор Янукович на засіданні Комітету з економічних реформ.

«За час, що минув з моменту проголошення курсу на глибоку модернізацію країни, ми реалізували цілу низку важливих завдань зі стабілізації економіки і формування нового законодавчого поля, підвищення соціальних стандартів. Проте очевидний той факт, що ключ від реального прогресу в економіці лежить в реальному секторі», - сказав Янукович.

Президент висловив переконання, що лише сучасне виробництво, продуктивна праця, справедлива зарплата та стабільні робочі місця забезпечать ефективність національної економіки.

У цьому контексті Глава держави наголосив на важливості створення владою мотивацій для розвитку в державі підприємництва, роботи інвесторів, підвищення престижу праці.

Президент звернув окрему увагу на необхідність активного розвитку низки провідних галузей економіки, де сконцентрований потужний технологічний та професійний потенціал. Йдеться зокрема про авіа- та машинобудування, ОПК, гірничо-металургійний комплекс.

Важливу роль у розвитку реального сектору економіки, на думку глави держави, також має відігравати наука. «Там, де інновації, де є прогрес, там реальний сектор має нові розробки і нові технології», - підкреслив він.

Президент окремо наголосив на необхідності серйозного діалогу влади та бізнесу щодо ефективної політики імпортозаміщення, розширення ринків збуту, нарощування потенціалу та можливостей внутрішнього ринку.