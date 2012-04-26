ГПУ розжилася палацом в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 95 зі 123 присутніх депутатів, передусім представники фракції Партії регіонів.

Мотивуючи винесення на обговорення проекту рішення, начальник Управління охорони пам'яток культурної спадщини Наталя Штербуль заявила, що ініціатором його виступила Генпрокуратура. «Позиція генпрокурора полягає у тому, - зазначила Н.Штербуль, - що будівля на Пушкінській вулиці, де багато років розташовується прокуратура Одеської області, має перебувати на балансі Генпрокуратури».