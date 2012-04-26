ГПУ розжилася палацом в Одесі
21:33, 26 квітня 2012Політика
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Сьогодні депутати Одеської облради прийняли рішення передати історичну будівлю палацу Рафаловича на Пушкінській вулиці на баланс Генеральної прокуратури України.
ГПУ отримало палац на свій баланс, Фото http://io.ua
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 95 зі 123 присутніх депутатів, передусім представники фракції Партії регіонів.
Мотивуючи винесення на обговорення проекту рішення, начальник Управління охорони пам'яток культурної спадщини Наталя Штербуль заявила, що ініціатором його виступила Генпрокуратура. «Позиція генпрокурора полягає у тому, - зазначила Н.Штербуль, - що будівля на Пушкінській вулиці, де багато років розташовується прокуратура Одеської області, має перебувати на балансі Генпрокуратури».
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