Власенко: Пшонка сам дав команду застосувати силу до Тимошенко

Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко вимагає Президента України Віктора Януковича на час розслідування епізоду з нібито побиттям екс-прем’єра відсторонити від виконання службових обов’язків генерального прокурора України Віктора Пшонку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко заявив на брифінгу перед Качанівською виправною колонією, де відбуває покарання Ю.Тимошенко.

За його даними, В.Пшонка особисто віддавав наказ застосувати до Ю.Тимошенко фізичну силу під час перевезення її до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» 20 квітня.

«Із тої інформації, яку Юлія Володимирівна отримала сьогодні, особою, яка давала команду проводити побиття за вказівкою Януковича, був особисто генеральний прокурор Пшонка. Саме тому ми не очікуємо від генерального прокурора Пшонки справедливого розслідування, тому що він повинен буде викрити самого себе», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що він, як народний депутат України, сьогодні оформить депутатське звернення з вимогою відсторонити В.Пшонку від виконання обов’язків Генпрокурора на час розслідування, і протягом завтрашнього дня це звернення буде доставлене Президенту.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували до ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Раїси Моісеєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження та лікування їй було зроблено виписку та близько 13.00 22 квітня перевезено з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідування екс-прем’єр-міністра у колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня. Про побиття також заявила сама Ю.Тимошенко.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура та ДПтС спростувало ці заяви.

26 квітня Президент України В.Янукович дав доручення Генпрокуратурі провести розслідування за заявою про побиття Ю.Тимошенко.