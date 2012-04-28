Меркель каже, що Німеччина домовляється про перевезення Тимошенко в Берлін

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що Міністерство закордонних справ Німеччини веде переговори з владою України щодо перевезення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання у колонії, на лікування до берлінської клініки «Шаріте».

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це А.Меркель заявила в інтерв’ю радіо NDR Info.

"Ми, з боку Німеччини, вже декілька разів надсилали лікарів та обстежували її. Лікарі вважають, що лікування можна найкращим чином провести у німецькій лікарні. Тому Міністерство закордонних справ Німеччини намагається про це домовитись, так само як і Канцелярія", - сказала А.Меркель.

Як повідомляв УНІАН, лікарі берлінської клініки «Шаріте», які два тижні тому обстежили колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко в Качанівській колонії, підтвердили, що в екс-прем’єра хронічна грижа міжхребцевого диска.

Лікарі виключили будь-яку симуляцію симптомів з боку Ю.Тимошенко, і заявили про те, що її успішне лікування неможливе в Україні, де клініки не мають необхідного оснащенням і методики. Також лікарі заявили, що наполягають на наданні Ю.Тимошенко можливості лікування в берлінській клініці, і готові їй допомогти.

Голова правління клініки Карл Макс Айнхойпль закликав Президента України Віктора Януковича надати Ю.Тимошенко можливість лікуватися за кордоном.