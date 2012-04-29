МЗС Італії схвилювали останні повідомлення про насилля над Тимошенко

Міністерство закордонних справ Італії висловлює занепокоєння останніми повідомленнями про насилля над ув`язненою екс-главою українського уряду Юлією Тимошенко та закликає українську владу гарантувати дотримання усіх її прав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві італійського МЗС, згідно з якою, глава відомства Джуліо Терці спостерігає «за ситуацією довкола колишньої прем`єрки з дедалі більшим неспокоєм».

У заяві МЗС зазначається, що італійський уряд перебуває у постійному контакті з главою дипломатичного відомства ЄС Кетрін Ештон, намагаючись добитися від українського уряду надання інформації «про всі обставини» справи Ю.Тимошенко та надати гарантії для дотримання усіх її законних прав, в тому числі, медичної опіки.

«Судові справи проти представників попередньої української влади не можуть не викликати занепокоєння в контексті дотримання права в Україні», - наголосив італійський МЗС.

У відомстві нагадали, що раніше К.Ештон від імені Євросоюзу вже неодноразово висловлювала своє занепокоєння судовими процесами в Україні, які «не відповідали міжнародним стандартам в сфері прозорості та незалежності».

В заяві МЗС Італії наголошується на підтримці позиції Євросоюзу в цій справі.