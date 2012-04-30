МЗС сподівається, що повідомлення про бойкот Євро-2012 не підтвердиться

Про це повідомляє ТСН з посилання на директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олега Волошина.

"Хотілося б вірити, що мова йде просто про газетну "качку". Як і в ситуації з президентом ФРН, який спочатку не планував приїжджати на саміт Центральної Європи, а не скасував візит з політичних мотивів, як повідомили на минулому тижні деякі ЗМІ", - сказав О.Волошин.

Він також наголосив, що хоч би які розбіжності виникали у німецьких політиків з урядами інших країн, ніхто з них навіть натяком не пропонує бойкотувати великі спортивні заходи, заплановані в цих державах на найближчі роки.

Нагадаємо, нещодавнонімецькіЗМІповідомили,щоканцлерФРНА.Меркельне дозволитьміністрамбути присутніминаматчахЄвро-2012(крімматчу Німеччина- НідерландивХаркові,якщо міністрвнутрішніхсправХанс-ПетерФрідріхотримаєдозвілвідвідатиЮ.Тимошенко)і щобільшеполовинигромадян Німеччинивисловиласязате,щобканцлерФРНАнгелаМеркель неїхалана Євро-2012 вУкраїнана знакпротеступротиув'язненняТимошенко.

Також напередодні екс-глава нижньої палати парламенту Італії П'єр Фердінандо Казіні заявив, що ЄС повинен розглянути можливість "певної форми бойкоту" матчів фіналу Євро-2012, які відбудуться в Україні, через порушення владою демократичних норм, зокрема, переслідування Ю.Тимошенко.