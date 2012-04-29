Шпігель: Меркель рекомендує міністрам бойкотувати Євро-2012

Про це повідомляє німецький тижневик Spiegel.

Згідно з інформацією, отриманою Spiegel, А.Меркель хоче рекомендувати своїм міністрам не брати участі в іграх, якщо український уряд не звертатиме уваги на зусилля канцлера щодо надання допомоги ув’язненій екс-прем’єру Юлії Тимошенко.

Винятком буде лише міністр внутрішніх справ Ханс-Петер Фрідріх, який опікується питаннями спорту. Х-П.Фредерік буде присутній тільки на матчі між Німеччиною та Нідерландами в Харкові, якщо отримає дозвіл відвідати Ю.Тимошенко.

Також, за інформацією Spiegel, президент футбольного клубу «Баварія» Улі Хенесс закликав лідерів німецької футбольної асоціації висловити чітку позицію стосовно затриманого лідера опозиції Ю.Тимошенко. За його словами, німецька збірна повинна публічно заявити про свою солідарність з українськими дисидентами.

Як зазначає видання, У.Хенесс «закликав президента УЄФА Мішеля Платіні позиціонувати себе проти авторитарного режиму в Україні». «Я дуже сподіваюся, що чітко в потрібному місці Мішель Платіні висловить свою думку", - сказав У.Хенесс в інтерв`ю Spiegel. Він підкреслив, що УЄФА, надавши Україні право провести Євро разом з Польщею, дав країні "неймовірний вотум довіри".