Симоненко на Майдані вимагав контролю над капіталом і смертної кари

Як передає кореспондент УНІАН, декілька тисяч осіб пройшли святковою ходою від Бессарабської площі Хрещатиком на Майдан Незалежності.

Перед учасниками мітингу виступив лідер КПУ Петро Симоненко, який наголосив, що КПУ продовжує боротися за права трудящих.

«Від оборони треба перейти до наступу… Минулий рік ми провели у боротьбі», - заявив П.Симоненко.

Він також висловився за необхідність боротьби з олігархами, націоналізацію базових галузей економіки, контролю над великим капіталом.

Крім того, П.Симоненко розкритикував медичну реформу, зазначивши, що вона веде до скорочення кількості медичних установ, а також до «скорочення життя українців».

Як заявив П.Симоненко, головною метою КПУ під час виборів до Верховної Ради є повернення влади народу.«Влада - мільйонам, а не мільйонерам», - підкреслив лідер КПУ.

Симоненко закликав повернути смертну кару, для того, щоб злочинці знали про можливу відповідальність.

На брифінгу після виступу П.Симоненка журналісти декілька разів запитали його, звідки в КПУ кошти на проведення масштабного мітингу з прямою телетрансляцією, проте він відмовився відповідати.