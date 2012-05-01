Литвин вважає, що у Польщі та України однакова доля

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні під час урочистостей у Вінниці з нагоди Дня Полонії та поляків за кордоном.

«Вважаю, що нинішнє свято є й українським, оскільки у нас спільні історія і доля»,- сказав В.Литвин.

Керівник парламенту висловив переконання, що майбутнє двох країн «також буде щасливим».

В.Литвин зазначив, що вже тисячу років Україна і Польща живуть і творять поруч, вносячи вагомий доробок у європейську і світову культуру. «Сьогодні, коли світ стоїть перед глобальними викликами, виключне значення має те, що складає духовний, життєвий, національний код кожного з наших народів, - сказав він. -Зростає роль культури, зв’язків з історичною батьківщиною, і я переконаний, що сьогодні саме той момент, коли ми маємо спільно творити духовну основу кожного з наших народів і разом впливати на європейські процеси».

На його думку, якщо Україна і Польща діятимуть разом, то зможуть багато зробити не тільки одна для одної, але й для стабільності і зміцнення Європи і світу в цілому.

На переконання В.Литвина, такі свята як нинішнє, дозволять двом народам зробити ще один крок назустріч, краще збагнути один одного і зрозуміти спільну відповідальність за те, щоб і країни, і світ були передбачуваними.

В.Литвин також висловив переконання, що буде активізовано і посилено міжпарламентську складову українсько-польських взаємин.

Як повідомляли деякі ЗМІ, через виступ Литвина до зали, де відбувався святковий концерт, довгий час не могла потрапити частина запрошених поляків, які запізнились і яких не пускали до зали, поки В. Литвин не виступив.