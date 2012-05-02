Українці закликали поляків вибачитись і вибачити

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спеціальній заяві конгресу, що відбувся у Перемишлі.

Автори заяви звернули увагу на те, що дехто ставить під сумнів навіть загальновідомі історичні факти, зокрема, виправдовуючи примусове виселення українців зі сходу Польщі у 1947 році.

"Гітлерівські та сталінські методи вирішення питань національних меншин не можуть бути виправдані та пояснені "вищою необхідністю". Зло залишається злом і як зло повинно засуджуватися - незалежно від історичного моменту та політичного устрою", - йдеться у заяві.

У документі також сказано: "До поляків, які особисто зазнали кривд з українських рук, до їхніх близьких та усіх людей доброї волі звертаємося зі словами поєднання. Пробачаємо та просимо про вибачення".