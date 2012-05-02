Погіршився стан соратниці Тимошенко, яка голодує сьому добу

Як повідомляє прес-служба депутатської фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, про це поінформував інший учасник голодування, депутат Київради Олександр Бригинець, який голодує восьму добу.

«Протягом останніх днів стан Тетяни Меліхової кілька разів погіршувався, але вона мужньо трималася. Вчора стан її здоров’я став критичним. Їй довелося провести медичне обстеження, лікарі і я особисто наполегливо рекомендували їй припинити голодування, щоб не піддавати ризику життя, але Тетяна Іванівна відмовилась від цього», - заявив О.Бригинець.

За його словами, Т.Меліхова вирішила продовжити голодування, сподіваючись на те, що з сьогоднішнього дня, коли спека в Києві почала спадати, їй стане легше.

«Ми не лише підтримуємо Ю.Тимошенко і готові голодувати доти, доки голодуватиме вона, а й висловлюємо своє негативне ставлення до нинішньої влади, що замість шляху демократії обрала шлях диктатури. Також ми намагаємося активізувати громадський рух спротиву діючій владі в Україні», - пояснив О.Бригинець.

У прес-службі нагадали, що сьогодні, 2 травня, Ю.Тимошенко голодує 13-ту добу.

Голодування солідарності почалися 25 квітня, коли від їжі відмовились четверо львів’ян і депутат фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді О.Бригинець. 26 квітня до них приєдналась голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Т.Меліхова.

Зараз в Україні голодує понад 50 громадян (двоє госпіталізовані через погіршення стану здоров’я). У наметовому містечку на Хрещатику напроти Печерського райсуду в Києві голодують 8 осіб.