Парламент Угорщини обрав нового президента країни

У ході прямого й таємного голосування за кандидатуру Я.Адера, запропоновану лідером правлячої коаліції прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, висловилися 262 із 386 депутатів угорського парламенту. Це - більш ніж дві третини голосів, які необхідно було набрати переможцю, щоб не доводити справу до другого туру, передає ІТАР-ТАСС.

Тим самим демарш опозиції жодним чином не вплинув на легітимність і результат виборів. Парламентські фракції лівої опозиції в особі Угорської соціалістичної партії та партії "зелених" під назвою "Політика може бути іншою" бойкотували голосування, а представники правої опозиційної партії "За кращу Угорщину" проголосували "проти".

Згідно з Конституцією Угорщини, новий глава держави вступає на посаду й приступає до виконання своїх обов'язків на восьмий день після обрання на цей пост. У даному випадку це відбудеться 10 травня. Крім того, Я.Адер має в своєму розпорядженні 60 днів, щоб скласти з себе повноваження депутата Європарламенту.

Колишній Президент Угорщини Паль Шмітт був змушений піти у відставку місяць тому в результаті скандалу, що виник у зв'язку з тим, що його було звинувачено в плагіаті при написанні своєї наукової дисертації в 1992 році.