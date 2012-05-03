Президент Естонії проміняв саміт євродержав у Ялті на конференцію

Як повідомляє «Польське радіо», про це сьогодні поінформувала прес-служба Президента Естонії.

Т.Ільвес отримав запрошення на ялтинську зустріч, але не зможе відвідати Україну, оскільки у цей же час у Таллінні братиме участь у конференції, присвяченій письменникові та колишньому Президенту Естонії Леннартові Мері.

Досі від участі в ялтинському саміті відмовилися президенти Німеччини, Чехії, Словенії, Австрії та Італії. Речник чеського президента пояснив, що Вацлав Клаус не приїде до України через ув’язнення колишнього українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, нагадує «Польське радіо».

Як повідомляв УНІАН, 18-й саміт глав держав країн Центральної Європи проходитиме 11-12 травня у Ялті.

За даними МЗС, Україна очікує на участь у саміті представників Литви, Латвії, Румунії, Болгарії, Польщі, Словаччини, Хорватії та Сербії. Загалом у заході візьмуть участь понад 10 делегацій вищого та високого рівнів (на рівні президентів та прем’єр-міністрів) країн Центральної та Східної Європи.